Kierowca staranował ogrodzenie kościoła w Krakowie
W niedzielny poranek kierowca samochodu staranował ogrodzenie kościoła św. Krzyża. Był pod wpływem alkoholu, został zatrzymany.wicehrabia_julian
Komentarze (38)
najlepsze
@Wydrwij_Wykpij: ciut daleko
@Wydrwij_Wykpij:
do najblizszego jest jakies 5km w linii prostej ;)
pewnie sam putin mu wódę do mordy wlewał i kazał siadać za kierownicę