Szokujące zatrzymanie w Wałczu. Policja uznała pasjonata kolei za szpiega
Cierpiący na zespół Aspergera mężczyzna został zatrzymany bezprawnie przez Policję oskarżając go o szpiegostwo.RajdeR01
Bo to łatwiejsze niż uganianie się za złodziejami, rozpracowanie czegokolwiek. Zwykłe generowanie haków.
Najgorsze, że dyspozycyjne patole sędziowskie akceptują taki stan rzeczy dość często.
Przez
To jest czyta bandyterka. Ciekawe co na to @audyt-obywatelski
Czy dla ciebie jest normalne że przedstawiciel władzy wykonawczej to prawo łamie?
Pod byle pretekstem?
Zwłaszcza przez przedstawiciela władzy.
Na to jest paragraf kodeksu karnego. Numer 231.
Czyżbyś nawoływał do popełnienia przestępstwa?
No to spełniasz artykuł 255 kodeksu karnego.
A teraz żyj sobie w tym twoim strachu.
Nie każdy ma mentalność niewolnika.
PDW
@kot_lowny_prezesa_szmek: to Warszawa więc całkiem duża szansa, że bił zwolennika ówczesnej władzy
Język polski, trudna język.
@autotldr: a następnym razem, może się przytrafić każdemu: