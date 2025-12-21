1000 źródeł światła. Najciemniejsze miejsce na Ziemi zagrożone
"Gdyby zapytać astronomów, gdzie na Ziemi można znaleźć najciemniejsze, najbardziej sprzyjające obserwacjom gwiazd niebo, większość odpowiedziałaby bez wahania: w Chile, na pustyni Atakama. To tam pracują najnowocześniejsze teleskopy świata..."_________________
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Komentarze (20)
najlepsze
Polecam - krajobrazy w dzień powalają :)
W okolicy polecam Connor Pass
https://www.yr.no/en/forecast/hourly-table/2-2964782/Ireland/Munster/County%20Kerry/Dingle?i=6
Naprawdę miejsce nocą robi wow.
w jakim knnym serwisie mozna sobie ustawic takiego nicka? chyba w zadnym