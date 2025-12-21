Wielka Brytania podnosi wiek emerytalny z 66 do 67 lat a docelowo do 68
Nowe reformy wpisują się w trwający od kilku lat proces zmian. Początkowe podwyżki obejmowały głównie kobiety, których wiek emerytalny stopniowo zrównano z wiekiem mężczyzn. W 2018 r. wprowadzono dalsze podwyżki, a od 2020 r. wiek emerytalny dla obu płci wynosił 66 lat. Rząd planuje także kolejne prsub_zero_1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 93
- Odpowiedz
Komentarze (93)
najlepsze
@darek-jg: Tu chodzi o emerytury ludzi, którzy pracowali za czasów PRL. Średnia pensja wynosiła wtedy jakieś 20 - 30 dolarów. Teraz pobierają oni znacznie większe emerytury, niż wynosiła ich wypłata.
@FredOnizuka: w PRL nie było wolnego dolara ani wolnych cen, liczenie pensji w USD to czysta fantazja, oszczędź czytania takich głupot, to nie tiktok
I oczywiście progi równe dla każdej płci.
@jerzy-sznurek: w Polsce to mniej niż połowa społeczeństwa
@jerzy-sznurek: jak mozesz, ty potworze xD
jak ktoś myśli że u nas będzie inaczej to niech tak myśli
Zabieranie bogatemu by dać biednemu działa demoralizująco. Zarówno na bogatego, bo widzi jak ktoś jego pieniądze i czas poświęcony na wypracowanie ich, jest przejadany przez obiboka; a pasożyt nie ma motywacji by iść do pracy.
Dając na cele wspólne znika taki problem.
Samemu nie podoba mi się, że daje się nierobom i kombinatorom z moich podatków. Ale nie boli mnie gdy daje się na służbę zdrowia, naukę, policję, infrastrukturę, nawet nie
Jeżeli kryterium ma być równa oczekiwana liczba lat spędzonych na emeryturze, to wiek emerytalny musi kompensować różnicę w długości życia.
Dane w przybliżeniu:
średnia długość życia mężczyzn ≈ 75 lat,