Kobiety na LinkedIn masowo wyśmiewają popularny post o dyskryminacji mężczyzn
3277
32-latek umiera z przyczyn naturalnych w gdańskim areszcie.
2447
Pamietacie 15 latkę wyrzuconą ze szkoły za bycie prześladowaną?
2171
Nie ma fajnej rozowej, jest chłop, ktory nie ma lekko z chorym dzieckiem.
2086
iRobot - producent robotów sprzątających właśnie zbankrutował
1911

