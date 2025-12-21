Jak naprawiłem Pentium 60 [TOWARY MODNE 298]
O pierwszych procesorach Pentium, z których część błędnie liczyła. O tym, że czasem zamiast lidera nowej technologii warto kupić model starszy, a sprawdzony. O tym, jak Optimus nie produkował komputerów, tylko składał je z części. O naprawie układu Dallas DS1287Adam_Smialek
- #
- #
- #
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
Komentarze (11)
najlepsze
A historia jak z dobrego horroru ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Takich bohaterów, którym udało się ukraść narrację i zbudować swój mit w Polsce było