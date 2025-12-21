AI zużywa wodę i energię na ogromną skalę
Ślad węglowy samych systemów AI może w 2025 roku wynieść od 32,6 do 79,7 miliona ton emisji CO, podczas gdy ślad wodny może sięgnąć 312,5-764,6 miliarda litrów.FredOnizuka
- #
- #
- #
- #
- 84
- Odpowiedz
Ślad węglowy samych systemów AI może w 2025 roku wynieść od 32,6 do 79,7 miliona ton emisji CO, podczas gdy ślad wodny może sięgnąć 312,5-764,6 miliarda litrów.FredOnizuka
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (84)
najlepsze
Albo że wejście na strone przepala ileś tam co2? xD
Szkoda, ze nie robią statystyk ile przepalają śmieciowe AI obrazki
Ponoć reklamy w necie generują większą ilość CO2 niż ruch samolotowy.
Odpowiem jako inżynier zajmujący się gospodarowaniem zasobami wód.
W tym „zużyciu” chodzi głównie o to, że zużywa się zasoby wód (drenuje się warstwy wodonośne, rzeki czy jeziora). Zasoby wód są ograniczone i odnawiają się powoli. Przy niskich opadach odtworzenie zasobów może potrwać lata.
Bardzo duży pobór wód na potrzeby centrów danych ograniczy dostępność tej wody dla rolnictwa, wodociągów komunalnych czy przemysłu. Po prostu braknie wody
@dziki_pl: kopanie jest po to żeby zabezpieczyć sieć
Przecież nikt nie kopie krypto dla samego kopania xD Poza tym większość sieci to PoS, a nie PoW.
Twój komentarz też wygenerował jakąś ilość CO2, ten portal ze śmiesznymi obrazkami generuje jeszcze więcej CO2.. Nie jest to nam jako ludzkości do niczego potrzebne, to marnowanie zasobów, a jednak takie portale istnieją, a tacy jak ty piszą głupie komentarze i marnują te cenne zasoby planety..
Jak tak ci na