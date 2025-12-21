Kod stworzony przez AI zawiera gorsze błędy niż stworzony przez ludzi
Najnowsza analiza pokazuje,że kod tworzony przez modele AI częściej zawiera poważne błędy niż oprogramowanie pisane przez ludzi.Choć automatyczne generowanie fragmentów aplikacji przyspiesza pracę zespołów,badacze ostrzegają,że zyski produktywności mogą być okupione spadkiem jakości i bezpieczeństwaFredOnizuka
- #
- #
- #
- #
- #
- 62
- Odpowiedz
Komentarze (62)
najlepsze
Więc to żaden bait -
Tu się zgodzę. Jak programista umie z tego korzystać to zrobi więcej dobrej jakości roboty. Na pewno nie 2x, ale zauważalnie szybciej idzie praca. Samo pisanie kodu to