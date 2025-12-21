Niewolnicy z Bangladeszu giną budując arabskie miasta
Arabia Saudyjska realizuje ambitny projekt Vision 2030. Budowa nowych miast i obiektów pod mundial 2034 pochłonęła już życie ponad 21 000 robotników z Bangladeszu, Indii i Nepalu. Do tego dochodzi liczba 100 000 zaginionych. Skrajne ubóstwo sprawia, że ludzie decydują się na bilet w jedną stronę.Manah
Mają w opór zapasowych obywateli. Nawet nikt nie zauważył braków.
Podobno FAW-Volkswagen i podobne JV mają dobre standardy bezpieczeństwa (wpływ niby zachodnich partnerów jak VW) wypadki śmiertelne są rzadkie i niepubliczne (chyba że duże
@Kibishi: a czymże jest dobrowolny wyjazd na takie roboty jak nie zgodą?