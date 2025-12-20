Grupa B - epicki wyścig zbrojeń, który zmienił motorsport na zawsze.
Lancia 037, Audi Sport Quattro i Peugeot 205 Turbo 16 to tylko niektóre maszyny, które zostały stworzone w ramach B-grupowego wyścigu zbrojeń.HardWax
- #
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Lancia 037, Audi Sport Quattro i Peugeot 205 Turbo 16 to tylko niektóre maszyny, które zostały stworzone w ramach B-grupowego wyścigu zbrojeń.HardWax
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (29)
najlepsze
@qwerty54321: Dzisiaj rządzą władcy Excela - wszystko, co się nie spina w kosztach tabelek jest minimalizowane.
Właścicielami firm już nie są właściciele, tylko akcjonariusze.
Dyrektorami firm, już nie są właściciele, tylko akcjonariusze.
Ci drudzy mają w dupie firmę, tradycje firmy i jej historię - chcą pieniędzy, tu i teraz.
A jak są zawiedzeni, to przerzucają się w
W 1986 r. w Portugalii podczas testów Lancia Delta S4 osiągnęła czas kwalifikujący do wyścigu F1 z szóstego miejsca
@v-tec: nie ma żadnego, powtarzam żadnego dowodu że ktokolwiek widział ten przejazd. Nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz, jest nagroda pół miliona funtów dla człowieka, który wskaże cień dowodu, że Toivonen zrobil taki czas.
;)