Fundacja Serce Miasta wspierająca osoby w kryzysie bezdomności na swoim oficjalnym profilu zabłysnęli przeprowadzeniem bardzo ciekawej akcji: wraz z niewymienionym z nazwy LO w Warszawie bezprawnie kradli telefony uczniom łamiącym regulamin tej szkoły. Teraz szukają kogoś, kto shakuje i wyczyści te telefony z DANYCH i ZDJĘĆ niepełnoletnich uczniów, omijając blokady antykradzieżowe.Po dużym poruszeniu w komentarzach najpierw zamknęli post, później wszelkie komentarze usunęli i dodali jedynie edit, że konsultują te akcje ze swoim prawnikiem… Bronią się tym, że rodzice byli o wszystkim poinformowani i jest to forma walki z uzależnieniem od internetu wśród młodzieży. Problem jest taki, ze nie to nie rodzice uczniów wyrazili zgodę na przekazanie telefonów, a RADA RODZICÓW.
Komentarze (20)
najlepsze
Co uderza w tekście, to, że elefony mają trafić do "kobiet w kryzysie". A to mężczyźni nie mogą być w kryzysie? Co znaczy też ten "kryzys"?
Jeszcze się okaże, że to iPhony, bo wiadomo, że dać Androida "kobiecie w kryzysie" to literalnie zbrodnia!
Kobieta jak nie ma telefonu, żeby zadzwonić do koleżanki poplotkować przeżywa kryzys. Nie można dopuścić do tego!
@Eldon_Tyrell: nie
W Polsce nie ma takiego urzędu jak RADA RODZICÓW więc pozwy cywilne powinny się posypać + rzecznik praw obywatelskich + Watchdogs Polska. Proszę utworzyć tag pod którym będą relacje z procesów i proszę mnie zawiadamiać bo widzę że to gruba sprawa jak urzędnik kradnie pieniądze ciężko pracującym rodzicom i się nie przejmuje.
@chlopiec_kucyk: Komunikat fundacji w tej sprawie. Co to za p---------e? Czy tam pracuje ktoś normalny? xD
Jak k... można nie mieć świadomości, że coś jest nie halo kiedy orzychodzą do Ciebie ludzie z kartonem pełnym telefonów i "hej, zabraliśmy je uczniom z naszej szkoły"?
regulamin szkolny nie jest źródłem prawa powszechnego i nie może naruszać ani konstytucji, ani kodeksu cywilnego, ani kodeksu karnego. Jeżeli regulamin pisali idioci itak stanowi to jakikolwiek zapis niezgodny z wymienionymi jest nieważny z mocy prawa.
ja sobie regulamin na posesji napisze że jak ktoś wejdzie to mam go prawo zastrzelić, z dopiskiem że wchodząc na teren posesji akceptujesz regulamin. i według ciebie to