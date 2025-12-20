Fundacja Serce Miasta wspierająca osoby w kryzysie bezdomności na swoim oficjalnym profilu zabłysnęli przeprowadzeniem bardzo ciekawej akcji: wraz z niewymienionym z nazwy LO w Warszawie bezprawnie kradli telefony uczniom łamiącym regulamin tej szkoły. Teraz szukają kogoś, kto shakuje i wyczyści te telefony z DANYCH i ZDJĘĆ niepełnoletnich uczniów, omijając blokady antykradzieżowe.Po dużym poruszeniu w komentarzach najpierw zamknęli post, później wszelkie komentarze usunęli i dodali jedynie edit, że konsultują te akcje ze swoim prawnikiem… Bronią się tym, że rodzice byli o wszystkim poinformowani i jest to forma walki z uzależnieniem od internetu wśród młodzieży. Problem jest taki, ze nie to nie rodzice uczniów wyrazili zgodę na przekazanie telefonów, a RADA RODZICÓW.