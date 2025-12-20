Koniec z ukrywaniem przycisku Odrzuć w banerze cookies. Jest wyrok
Firma otrzymała karę za to, że jej okienka z pytaniem o zgodę na cookiesy utrudniały odmowę zgody.icdpl
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Firma otrzymała karę za to, że jej okienka z pytaniem o zgodę na cookiesy utrudniały odmowę zgody.icdpl
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (42)
najlepsze
@daniel-doe: w wielu rzeczach sprzeciwiam się UE, ale to nie jest rak. To internet stał się rakiem. Internet stał się skomercjalizowanym szambem, gdzie każda firma chce jak
Poza tym poza UE nie ma praktycznie państw które zmuszają na taki komunikat na stronach. A to dodatkowe
- Nie na Wordpress (po prostu na własnoręcznie pisaną stronę w JS/HTML i ewentualnie jakimś Vue/React/Angular albo i nie).
- Niepołączony z jakąś usługą (że po x wejściach trzeba płacić).
- Po prostu jakaś biblioteka/skrypt (to rozumiem, że trzeba użyć tego skryptu, żeby np. osadzone filmy z YT dopiero po akceptacji się osadzały).
Wszystkie co widziałem, to już dawno nie spełniają wymogów unijnych: