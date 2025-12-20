Wypadek w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej w 1986 r. dobitnie pokazał ówczesne błędy operatorskie i projektowe samego reaktora typu RBMK (Reaktor Wrzącowodny Dużej Mocy, czasem nazywany również Reaktorem Kanałowym Dużej Mocy), na wiele lat dominując dyskurs (i, co gorsza, powierzchowne opinie) na temat tego typu reaktorów. Nie zmieniło to faktu, iż wiele tego typu siłowni jądrowych wciąż eksploatowano bądź eksploatuje się dalej.

Kwestią fundamentalną – zwłaszcza z perspektywy krajów Zachodu, które o technologii RBMK po katastrofie czarnobylskiej dowiadywały się stopniowo od przełomu lat 80. i 90. - stało się gruntowne przeanalizowanie bezpieczeństwa pracy tego typu reaktorów, wykorzystane zarówno do wprowadzenia/zaproponowania określonych ulepszeń technicznych projektu, jak i sprawdzenia działania systemów bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia warunków niebezpiecznych. Tego typu badania prowadzono m. in. w ramach projektów TACIS (Technical Assistance to the Countries of the Commonwealth of Independent States, Wsparcie Techniczne dla Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw) czy działań MAEA. Wykorzystywano w nich dane doświadczalne i zaawansowane obliczeniowe metody numeryczne.

Bardzo istotną serią prac z tego zakresu jest cykl sześciu artykułów opublikowanych w t. 238 „Nuclear Engineering and Design”, zaczynający się pracą pt. „Deterministic Accident Analysis for RBMK” („Deterministyczna analiza wypadków dla RBMK”) autorstwa włosko-rosyjsko-litewskiego zespołu F. D'Aurii, B. Gabarajewa, S. Sołowiewa, O. Nowosielskiego, A. Moskalewa, E. Uspurasa, G. M. Galassiego, C. Parisiego, A. Pietrowa, W. Radkiewicza, L. Parafilo i D. Kriuczkowa (DOI:10.1016/j.nucengdes.2007.03.006).

W pracy tej przeanalizowano multum sytuacji awaryjnych, jakich doświadczyć może RBMK, pokazując skuteczność działania jego systemów bezpieczeństwa; obliczenia i ocenę funkcjonowania systemów wykonano dla reaktora RBMK Smoleńsk-3 (uruchomionego w 1990 r.), z niektórymi badaniami uwzględniającymi również Ignalino-2 i Leningrad-3. Oprócz analiz awarii praca zawiera również niezwykle istotne podsumowanie modyfikacji reaktorów RBMK oraz wylistowane ich cechy inżyniersko pozytywne, które – pomimo wyzwań leżących po stronie sterowania reaktywnością grafitowego olbrzyma i systemów kompensujących brak obudowy bezpieczeństwa – wcale nie stawiają technologii RBMK w tak złym świetle, jak by się mogło wydawać, patrząc na historię Czarnobyla-4.

Czy więc z technologii RBMK da się jednak wygnać tego kostenkowskiego „szatana, co drzemie na brzegu Prypeci”? Zobaczmy w podsumowaniu wspomnianej pracy poniżej:

Modyfikacje reaktora i jego systemów, (względnie) niewielkie:

usunięcie dodatniego współczynnika reaktywności wprowadzonego przez pręty kontrolne,

wprowadzenie unowocześnionego systemu sygnalizowania dla funkcji scram (automatycznego wygaszenia reakcji rozszczepienia),

wprowadzenie nowego systemu rur wentylacyjnych, łączących studnię reaktora ze środowiskiem zewnętrznym,

zredukowanie dodatniego współczynnika reaktywności przestrzeni parowej reaktora poprzez zwiększenie wzbogacenia paliwa uranowego oraz dodanie dodatkowych pochłaniaczy neutronów,

modyfikacja układów logicznych uruchamiania systemów awaryjnego chłodzenia rdzenia reaktora (ECCS – Emergency Core Cooling Systems; same systemy zaprojektowano poprawnie),

system DAZ (zainstalowany w Ignalinie-2), uruchamiający procedurę scram w sytuacji wystąpienia niedostępności sieci elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia,

system ICM (Individual Channel Monitoring, indywidualny nadzór kanałów), wykrywający z wyprzedzeniem warunki sprzyjające pęknięciu kanału paliwowego wewnątrz grafitowych bloków wskutek jego przegrzania. ICM, przy pomocy termopar i przepływomierzy, monitoruje temperaturę chłodziwa na wlocie i wylocie indywidualnego kanału paliwowego, porównując ją z danymi o przepływie chłodziwa. Zbyt wysoka temperatura i zbyt niski przepływ sprzyjają awarii – uruchamiany jest scram,

dodatkowy typ prętów kontrolnych, uwzględniony projektowo w generacji III RBMK – krótkie pręty kontrolne, wsuwane do rdzenia reaktora od spodu. Łączna ilość wszystkich prętów kontrolnych wynosi w przybliżeniu 200. Pręty kontrolne chłodzone są wodą pod ciśnieniem bliskim 1 atmosferze – utrata tej wody, powodująca wzrost reaktywności rdzenia, powoduje uruchomienie funkcji scram po ok. 25 s od utraty chłodziwa wokół prętów kontrolnych i osiągnięciu przez reaktor 110% mocy nominalnej (analiza dla Smoleńska-3).

Kwestie pozostające jako otwarte:

brak obudowy bezpieczeństwa typowej dla innych reaktorów lekkowodnych. Bezpośrednim i najpoważniejszym ryzykiem jest wypływ gorącej pary i promieniotwórczych izotopów do środowiska wskutek (dla RBMK!) rozszczelnienia dużych bębnowych separatorów pary. Wobec braku grubej obudowy bezpieczeństwa określona struktura energobloku naokoło i powyżej studni reaktora pełni funkcję tzw. ALS (Accident Localisation System, system lokalizacji awarii), w której para wodna i jej składniki są zatrzymywane i schładzane, by obniżyć jej ciśnienie, przy równocześnie uruchomionych innych procedurach bezpieczeństwa redukujących sam wyciek,

MPTR (Multiple Pressure Tube Rupture, zwielokrotnione/kaskadowe rozerwanie kanałów paliwowych/ciśnieniowych) – rozerwanie pojedynczego kanału paliwowego (przed którym ma chronić system ICM) może spowodować uszkodzenia również pewnej liczby kanałów sąsiadujących (oraz, oczywiście, odkształcenia, połamania i zawilgocenia bloków grafitowych). W praktyce, w toku przeprowadzonych analiz, ryzyko wystąpienia tego typu awarii obecnie określa się jako pomijalne,

Reakcje fizykochemiczne wynikające z potencjalnej styczności gorącego paliwa jądrowego (np. wskutek uszkodzenia pręta paliwowego) z grafitem po pęknięciu kanału paliwowego, w środowisku gazu obojętnego i pary wodnej.

Na załączonych zdjęciach możecie zobaczyć schematy oraz przykłady sterowni z różnych elektrowni jądrowych wykorzystujących różne wersje reaktorów RBMK. Pomieszczenia te w bardzo obrazowy sposób pokazują ewolucję technologii.

Opracował dla Napromieniowani.pl : dr inż. Tomasz Miś

Kurska Elektrownia Jądrowa (Rosja).

Ignalińska Elektrownia Jądrowa, II energoblok. Litwa.

Czarnobylska Elektrownia Jądrowa, III energoblok. Ukraina

Czarnobylska Elektrownia Jądrowa, IV energoblok (zniszczony w 1986). Ukraina.

Schemat pokazujący uniesienie osłony biologicznej Elena w momencie wybuchu w IV reaktorze RBMK-1000 Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej 26 kwietnia 1986 roku.

Uproszczony schemat 3D układu hydraulicznego reaktora RBMK-1000 w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.

Schemat 3D układu hydraulicznego reaktora RBMK-1000 w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.

Rozmieszczenie zmodernizowanych prętów regulacyjnych w reaktorze RBMK.