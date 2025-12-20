Też nacięliśmy się na dzikich lokatorów, którzy żyli na nasz koszt. To celowa robota. Na wynajmie pasą się zawodowi landlordzi i firmy zarządzające najmem z ich sztabami obwieszonych złotem prawników. To ta cała KASTA od "flipa na pierwotnym". Zarabianie z najmu nie dla polaka-robaka. Dla nich jest rentierstwo za 3,5k od kawalerki. A dla was biedaki III RP ma do zaoferowania dzikiego lokatora do utrzymania.