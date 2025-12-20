RPO interweniuje po skargach właścicieli mieszkań na lokatorów
Coraz częściej właściciele mieszkań w Polsce napotykają problemy z nieuczciwymi lokatorami, którzy nie płacą czynszu lub odmawiają wyprowadzki po zakończeniu najmu. Jest reakcja rzecznika praw obywatelskichkasia-nowak85
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Komentarze (53)
najlepsze
Kolega miał takich pasożytów, kilka lat, zanim sądownie uzyskał nakaz eksmisji. Mieszkanie zajechane, rachunki musiał za nich płacić, bo prawo nie pozwala odcinać takim ludziom mediów.
I takie k.rwy po wyprowadzce „wynajmą” kolejne mieszkanie i zrobią problem kolejnej osobie.
@Gustaw-Lopez: a po co. Nie po to samorządy sprzedają mieszkania komunalne za 10% by je teraz kupować za 100% bo obywatelowi nie płacą czynszu XD
wiec problemem nie jest brak rozwiazania tylko brak checi bo zwalanie problemu na obywatela jest wygodniejsze
@Khornishon: Jedynym pasożytem zgodnie z duchem ekonomii Adama Smitha jest czynszojad. Pytanie czemu państwo ma objąć ochroną pasożyta, który doprowadza do zaniku państwa poprzez upadek demografii (nikt dziecka u pasożyta nie zrobi)? Nie ma powodu. Jesteś pasożytem to musisz sobie radzić sam.
@Zenon_Zabawny: Nie rozwiąże to problemu, bo nikt nie zrobi dziecka u czynszojada. Neoliberalny raj się nie udał. To już wiemy.
@USR1536: jest zupełnie odwrotnie. Jeśli mieszkania staną się bardzo ryzykowne w wynajmie, popyt inwestycyjny spadnie, a to właśnie popyt inwestycyjny nakręcał cenę przez ostatnie lata.
do tego to sa wyborcy ktorych mozna kupic ochłapem, wiec dla rzadu lepiej ten problem
1) babka 50 lat z córką i partnerem, bo wczoraj musieli się wynieść, bo koleś sprzedał mieszkanie.
Małe miasto :) w 5 minut ustaliłem, że mieli eksmisję, bo nie płacili. 5 dzieci, z czego 3 odebrana przez opiekę społeczną, a partner to typ 30 lat młodszy :)
2) matka z 2 dzieci, tylko żeby opuścił 300-400
3)
- wynajmowałem mieszkanie policjantowi, który zapuścił mieszkanie tak, że aż zgniły okna. Co ciekawe, w budynku były wymieniane okna w 2 turach na krótko przed jego wyprowadzka i na pytanie czy również jest u niego taka potrzeba (choć wprowadzając się 10 lat wcześniej miał wstawione nowe okna) zaprzeczał. Został wywalony za kradzież prądu - podpiął się na klatce schodowej poza licznikiem, dobrze, że budynek