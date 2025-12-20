Lincz za murami prestiżowego warszawskiego liceum. "Otwórz oczy, s**o!"
"15 osób cię nienawidzi. 15 osób mówi, że jesteś głupią, brzydką k***ą. Otwórz oczy, s**o!". Seria wulgarnych nagrań zaczęła nagle przychodzić na telefon 15-letniej Darii, córki znanego siatkarza. Młodzież z prestiżowego warszawskiego liceum rozpoczęła lincz na pochodzącej z Ukrainy dziewczynierybak_fischermann
Komentarze (61)
najlepsze
A abstrahując już od powyższego pytania, dzieciaki w hejcie są straszne. Każdego takiego hejtera należałoby resocjalizować, bo z takiego czegoś nic dobrego nie wyrośnie.
@Langus: I tworzą prawo oraz rzeczywistość oderwaną od realiów w której zwykli ludzie muszą egzystować.
Podryw na tzw. uśmiechniętego gestapowca.
To są symptomy. Symptomy choroby. Symptomy zapaści. Symptomy tego,
odgaduje hasło: Serduszko!
- postępowanie karne w sprawie gróźb, nękania (stalkingu), znieważenia i innych przestępstw, zabezpieczenie nagrań jako dowodó
- należy skierować sprawę sprawców do sądu rodzinnego jako nieletnich sprawców czynów karalnych i zastosować środki wychowawcze, nadzór kuratora, ewentualnie ośrodek wychowawczy
- trzeba zbadać w prokuraturze, czy skala i skutki nękania nie uzasadniają surowszej kwalifikacji (np. doprowadzenie do targnięcia się na życie)
- powinno się przeprowadzić kontrolę kuratoryjną w szkole: