Masz bezterminowe prawo jazdy? Obowiązkowa wymiana na terminowe od 2028 roku.
Od stycznia 2028 r. ruszy obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy. Zmiana obejmie dokumenty wydane przed 18 stycznia 2013 r. i dotyczy nawet 15 mln kierowców. Rząd podał harmonogram oraz szacunkowy koszt całej operacji.AceCombat__dziewiec0
- #
- #
- #
- #
- 131
- Odpowiedz
Komentarze (131)
najlepsze
Kto to wykopuje?
@dafto: A co im zrobisz jak za brak wymiany ogłoszą mandat 780 tysięcy pln. i pisiąt groszy lub przepadek samochodu/domu/mieszkania, dożywotni zakaz wejścia do lasu, chyba że "z rybom", czy inne równie debilne i niewspółmierne "kary"?!
@WirtualnaPolska
@teh_m: Wiekszosc ludzi pewnie po prostu zaakceptuje profilowanie
Komentarz usunięty przez moderatora
@daniel-darcio sugerujesz, ze gdzieś jest inaczej? Z własnego doświadczenia napiszę, że w Niemczech jest jeszcze gorzej niż w Polsce.