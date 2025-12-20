28-latka nie żyje, sprawczynią jest prokurator chroniona immunitetem
Bliscy zmarłej Doroty Bejgier nie ustają w poszukiwaniu sprawiedliwości, podczas gdy immunitet chroni sprawczynię wypadku. Rodzina o sprawie pani prokurator.martty
@r_nd_m: skąd wy się ludzie bierzecie? ლ(ಠ_ಠ ლ)
Oczywiście sprawa powinna być rozstrzygnięta jak najszybciej, ale co robiła na jezdni?
@zrzed: Jakim ty jesteś przygłupem to się w pale nie mieści xD
Piesi mają się poruszać tak aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo- przestrzegając zasad ruchu, nikt jej specjalnie nie rozjechał.
W Polsce demokracja jest ułomna. Polska nie była pełną demokracją w żadnym momencie. W odróżnieniu od Szwajcarii, Holandii czy krajów skandynawskich.