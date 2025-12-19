Tak szczerze (byłem niedawno w PL) to w szoku byłem jak po chodniku(!) z----------i jacyś gówniarze bez kasków na tych elkr. hulajnogach jeszcze na mnie trąbili i na pewno nie jechali 10/h

aha czasem też całe rodzinki.



Ciekawostka, tutaj w Australii (konkretnie NSW) ciągle nielegalne jest używanie tych hulajnód po publicznych dorogach, możesz tylko po swojej posesji (co jest oczwyście bez sensu)