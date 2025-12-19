Marszałkowie apelują o pilne zmiany. Chodzi o bezpieczeństwo rowerzystów
Ograniczenie mocy hulajnóg i UTO, Koniec z symbolicznymi drogami dla rowerów, Nieobowiązkowa infrastruktura i spójność tras, Porządkowanie definicji w prawiefirebwoy
Komentarze (114)
A nie, po co.
Przepisy są.
Wszyscy mają je w odwłoku, to wprowadźmy jeszcze ostrzejsze przepisy, to na pewno zadziała.
@dzem_z_rzodkiewki: szczerze wątpię czy hulajnoga z minikółkami i kierownicą wysokości dorosłego jest mniej wywrotka niż rower z kołami 29 cali, na którym siedzisz jak na kiblu
Pomijając już fakt że 35kmh na kolarce to pojedziesz momentami, a na odblokowanej hulajnodze możesz cisnąć cały czas
Wskakując na taką hulajnogę mogą się wyszykować i w dosłownie chwilę, dużo szybciej niż autem, dotrzeć do
OC daje spokój ducha niewspółmierny do wielkości składki
@kastrator2: przecież od pierwszego dnia się dobierały
Rejestracja, roczny przegląd na każdy pojazd o napędzie innym niż mięśnie, a dla kierunącego - obowiązkowe prawo jazdy i OC
@chciwykrasnolud: ponieważ nie mam na niego legalnego i darmowego miejsca ani pod pracą ani pod mieszkaniem oraz 2 elektrycznie skutery 2 różnych znajomych zostały skradzione. Elektryczny monocykl nie dość że kosztuje 5x mniej niż skuter, jeździ za darmo, trzymasz go pod biurkiem to jeszcze średnia prędkość po mieście większa niż samochodu (17kph samochód, 18.5kph PEV z ostatnich pomiarów do pracy)
Nikt nie potrzebuje performance skuterka na
Niech Marszałkowie nakaza komendatom policji egzekucję istniejącego prawa. Przy okazji wlepiania mandatów uberowcom mogą też wystawiać po 1500zl za jazdę po chodniku kierowcom aut. Miesięcznie jeden policjant dostarczy z 50k zł do budżetu.
Będziesz zaglądał do każdej jednej paczki z Chin? To niby jest łatwiejsze do zorganizowania? Bo zamontować 2000W silnik w miejsce piasty tylnego koła roweru i podpiąć 2 kabelki do baterii to nie
Inaczej jest to po prostu nieegzekwowalne.
aha czasem też całe rodzinki.
Ciekawostka, tutaj w Australii (konkretnie NSW) ciągle nielegalne jest używanie tych hulajnód po publicznych dorogach, możesz tylko po swojej posesji (co jest oczwyście bez sensu)
Po co więc dorzucać kolejne martwe paragrafy?
My to chyba lubimy takie poczucie że "rzad o nas dba"
Może lepiej niech wszelkie rządy odczepią się od ludzi. Wtedy zadbają najlepiej.
- hulajnogi/E-Scooters (min. 16 lat, max 20km/h, 400W, ruch: ścieżki rowerowe, bus-pasy, drogi publiczne, NIE chodniki)
- Rower el/E-Bike (j.w. ale silnik wyłącza się >25 km/h, moc 250W)
- E-moped - traktowane formalnie jak motorowery, jazda >16 roku życia, homologacja (i dalsze rozbicie na przekraczające i NIE przekraczające 14km/h)
Dlatego
i rak wypożyczalnie hulajnóg