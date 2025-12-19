Patologia na motocyklach elektrycznych
Kpiny z prawa, obrażanie ludzi bo zwracają uwagę, promowanie niebezpiecznej jazdy po drogach publicznych i chodnikach na niezarejestrowanych motocyklach elektrycznych. I to wszystko dla wyświetleń i poklasku u dzieci. Kanał Endur w całej okazałości.Steev
- #
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
@kwanty: tylko dlatego że sprawa stała się medialna
Pamiętajcie o tym jak będziecie szukali sklepu rowerowego.
Tylko presja finansowa może coś zrobić w tym temacie, bo na państwo nie ma co liczyć
To samo kurierzy na motorowerach 50kmh po chodniku. Tyle lat to trwa i nikt się tym nie zajął.
Mało tego
Dla porównania: często jeżdżę w Karpaty Wschodnie - docelowo Bieszczady Wschodnie, Gorgany, Czarnohora i dalej. Zatrzymuję się na parę dni u znajomych