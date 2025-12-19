A co tak wykopki boją się elektronicznych faktur??? Będzie trudniej oszukiwać i robić wałki na fakturach xD



Dla uczciwego przedsiębiorcy to będzie kolejny etap informatyzacji przedsiębiorstwa. Nie trzeba będzie skanować faktur, zbierać w segregatorek i jechać z nimi do ksiegowego. Faktury same się u niego pojawią - mniej papierów, mniej błędów, więcej czasu na biznes a nie bezsensowne przenoszenie papierków.



Oczywiście jak zadziała... bo na bank będą na początku problemy z wdrożeniem.