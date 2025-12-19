Dlaczego tak polscy urzędncy wciskają swoim rodakom KSeF ?
Odbierają wam smak życia codziennie po kawałku? Sami na nich głosowaliście!dwaplusdwatocztery
Wybrali dlatego, że większość nie ma żadnego źródła wiedzy poza TV i głównymi portalami gdzie króluje rządowy przekaz za 3.5mld, ew. przekaz od PiSu w ich mediach. No i zgodnie z tym glosują na zmianę na KO i PiS, a cała reszta to zło i naziści.
Dlatego też KO nie chce spełnić obietnicy likwidacji tvp.
Dlatego też pojawiają się
taki to mamy wolny rynek, co chwile nowe idiotyczne przepisy, co kraj to głupsze, ale my w nich przodujemy
90% polskich przedsiębiorców żyje w nieświadomości, że w ogóle takie przepisy istnieją
Dla uczciwego przedsiębiorcy to będzie kolejny etap informatyzacji przedsiębiorstwa. Nie trzeba będzie skanować faktur, zbierać w segregatorek i jechać z nimi do ksiegowego. Faktury same się u niego pojawią - mniej papierów, mniej błędów, więcej czasu na biznes a nie bezsensowne przenoszenie papierków.
Oczywiście jak zadziała... bo na bank będą na początku problemy z wdrożeniem.
@kwanty: Na tym polu nic się nie zmieni - ci, co oszukiwali, nadal będą to robić :)
To tylko utrudni życie zwykłym przedsiębiorcom.
A co do faktur, to już od dawna (chyba) nikt nie jeździ z "papierowymi" dokumentami do księgowego. Takie rzeczy to się teraz załatwia przez internet (i nie ma w tym zasługi państwa).
Rozwiązania bardzo się różnią między krajami i w dużej mierze zależą od nadgorliwości lokalnych urzędników. Polscy możni nie dość, że mają zawsze opóźnienia w
Niemcy np. wymagają elektronicznej wymiany faktur MIĘDZY PODATNIKAMI bez żadnego raportowania w czasie rzeczywistym w jednolitym formacie faktur.
A potem wyjdzie jakiś pajac i mówi, że "Unia nam kazała" ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Ja tam na KSeF się cieszę, oszczędzę godzinę w miesiącu na wpisywaniu faktur kosztowych.
