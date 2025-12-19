"pierwsza czarnoskóra Brytyjka" była pomyłką
Przez niemal dekadę była symbolem wielokulturowych początków Wysp Brytyjskich, ale jak się właśnie okazujeCipakKrulRzycia
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Przez niemal dekadę była symbolem wielokulturowych początków Wysp Brytyjskich, ale jak się właśnie okazujeCipakKrulRzycia
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (43)
najlepsze
Nawet jeśli ta historia byłaby prawdziwa, to widzę, że p-------c w UK zaszedł już bardzo daleko.
@waro: Jak zaczęli klękać bo jakiś ćpun zszedł od przedawkowania to myślałem, że to szczyt ich s----------a. O tym słyszę pierwszy raz i już nic. mnie nie zdziwi
*mic drop