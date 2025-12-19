Jak działa śruba okrętowa nastawny skok, skrzynka rozdziału oleju
Szczegółowe omówienie działania śruby o nastawnym skoku (CPP), obejmujące jej mechanizm wewnętrzny, układ hydrauliczny, metody uszczelnień oraz kluczowe korzyści, jakie przynosi w eksploatacji statku i w zakresie efektywności paliwowej.murarz13
Komentarze (3)
Ogólnie wspaniała sprawa, zapewne bardzo podnosi bezpieczeństwo.
Bo na dużym statku z dużą siłownią czas CNCW (cala naprzód -> cała wstecz) to kilkanaście albo i więcej minut.
Żeby zacząć hamować statkiem który idzie z pełną prędkością idąc na paliwie marszowym (mazucie), trzeba kolejno: