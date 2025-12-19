Ukrywanie zarobków jest na korzyść pracodawcy. W każdej firmie w której pracowałem wypytywałem wszystkich o zarobki. Jedynie starzy ludzie nie chcieli nic mówić i wiecie co? Za każdym j-----m razem kiedy mówiłem im ile ja mam to sie oburzali, że więcej od nich xD



Skończmy z tym zarobkowym tabu. O zarobkach powinno się rozmawiać, w szczególności z ludźmi pracującymi w tej samej firmie, bo wtedy wiadomo czy pracodawca dyma ciebie czy kogoś Pokaż całość