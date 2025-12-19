Czas ujawnić wypłaty - to może kosztować przedsiębiorców fortunę
Kolejny raz ktoś w Brukseli wie lepiej, jak ma działać polska firma. To samo stanowisko oznacza tą samą kasę. Bez znaczenia, kto zap***la, a kto tylko jest w zespole. Motywacja do pracy właśnie dostała potężny strzał w kolano.WinoDominoISpiew
- #
- #
- 77
- Odpowiedz
Komentarze (77)
najlepsze
@WinoDominoISpiew Czytałeś co napisałeś? Bronisz zwykłego chamstwa firm, które płacą za tę samą pracę jak się im wylosowało a nie według tego ile ktoś umie czy jak pracuje. Nowi pracownicy zarabiają na start tyle samo albo i więcej niż ci doświadczeni, którzy
@Multipurpose_Labels: Jak ma równać pensje w dół, pokazanie, że nowi, dostają więcej, chociaż jakość pracy jest niższa a czas wykonania dłuższy? To jest nielogiczne.
Teraz nie mają, po zmianach zyskają twarde argumenty w sprawach o dyskryminację płacową. A
@KochanekAdmina: No, tak bo przestrzeganie prawa to komunizm. Jak zwykle tego słowa używają chciwe cwaniaczki broniące swojej chciwości.
Kodeks pracy tego zabrania w art. 18(3a)
"Równość" ma być tylko tam gdzie kasa i/lub władza. Tam gdzie obowiązki czy ryzyka, to równość staje się magicznie niepotrzebna :(
Oczywistym jest że jak Pracodawca umotywuje to tym że facet przenosi na godzinę 500kg węgla a kobieta 200kg to dlatego płaci jej mniej to nikt się tego czepiać nie będzie. Proste.
Skończmy z tym zarobkowym tabu. O zarobkach powinno się rozmawiać, w szczególności z ludźmi pracującymi w tej samej firmie, bo wtedy wiadomo czy pracodawca dyma ciebie czy kogoś
z drugiej strony nikogo za ich pieniądze nie znajdzie i musi nowym pracownikom sypnąć więcej hajsu
@KochanekAdmina: Dokładnie, jak się dowiedzą że mają gorzej płacone to jeszcze zmienią firmę
Literalny komunizm!
W końcu się dowiemy ile zarabiają w górnictwie.