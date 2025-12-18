Polska jako wzór nt. przyjmowania imigrantów
Krótko i na temat - kraje które najpierw otwierały granice, a później sprawdzały kto wszedł, źle skończyły. U nich od tego nie są służby, tylko tysiące zgwałconych kobiet i ich cierpienie. Służby są od aresztowania za memy.Vaclav
ona w ogóle nie mówi o konsekwencjach, tylko tęskni za tym, żeby było 'inaczej'
@Victor_Manzon:
ma ch nie rację
mieszańcy rasowo wcale nie sa zdrowsi, za to znacznie ciężej znaleźć dla nich dawców w razie potrzeby
W sumie, to fakt że nie kojarzysz tej grafiki, właśnie Ciebie klasyfikuje jako 'gimbusa' ¯\(ツ)/¯