W Brukseli codziennie odbywa się kilka protestów, zapewne znacznie większych. Bardzo mnie rozbawiło jak pokazywali zasieki przed placem solidarności (europarlamentem), jakby sugerując że to specjalnie na nich - tam w ogóle nie można protestować bo jest to strefa neutralna i każdy kto tam się wedrze jest pałowany. No ale biedni rolnicy jak zawsze prześladowani muszą być a materiały zmanipulowane też.