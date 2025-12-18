Płonące opony, zasieki i armatki wodne. Tysiące rolników na ulicach Brukseli
Tysiące rolników z całej Europy wyszło w czwartek na ulice Brukseli, żeby zaprotestować przeciwko umowie handlowej Unii Europejskiej z blokiem Mercosur. Doszło do starć z policją. Wśród protestujących widać też polskie flagi.rybak_fischermann
Komentarze (10)
najlepsze
Integracja UE z innymi krajami musi się odbywać, bo inaczej Chińczycy zawładną sobie świat, a wy jak i większość tych rolników nagrzało się poprzez populizmy nie mające nic wspólnego z rzeczywistością.
Według Was to, że będziemy mieć korzystną umowę handlową z krajami Ameryki Południowej to coś złego?
