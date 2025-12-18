ABW uruchomiło chatbota do zgłaszania przypadków dywersji
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wprowadziła innowacyjne rozwiązanie specjalnego chatbota na komunikatorze Telegram. Dzięki niemu każdy obywatel może szybko, wygodnie i anonimowo zgłosić przypadki dywersji oraz próby werbowania przez obce służby.awres
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wytłumacz mi bo też chcę się pośmiać.
-spotykał się w Moskwie z osobą wydaloną z Polski na wniosek ABW
-udzielał się ochoczo w rosyjskich mediach
-szczuje na Ukraińców od wybuchu wojny
-twierdzi, że pozostające pod rosyjską kontrolą Królestwo kongresowe było bardziej suwerenne niż współczesna Polska
-jako jedyny Polak głosował w europarlamencie przeciwko przyspieszeniu zakazu importu rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej.
Krótki skrót od ai: