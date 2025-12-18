Ciemna strona AI. Badacz pokazał gigantyczne zużycie wody i prądu
Centra danych sztucznej inteligencji zużywają rekordowe ilości wody oraz prądu. Według szacunków badacza ilości mogą przekraczać zapotrzebowanie z ery kopania BitcoinaEmerald84
https://theecologist.org/2025/mar/05/digital-marketings-carbon-footprint
Efekt: Ta woda fizycznie opuszcza budynek jako para wodna i trafia do atmosfery."
Problemem jest też odprowadzenie wody podgrzanej - bo nie da się jej tak po prostu wylać do rzeki, jeziora albo morza.
A u podstaw leży w ogóle pozyskanie tej wody - jej ograniczone zasoby na danym terenie, koszty budowy ujęć, poboru wód i wstępnego uzdatniania, transportu.
-Redukcją etatów przez korpo
-zagrozeniem ekologicznym
-kradzieza wartości intelektualnej na nieznaną w historii skalę
-inwigilacja na poziomie dystopijnego scifi z lat90
-fala fejkow, botów, przeróbek i wszelkiej manipulacji