Polska administracja faworyzuje Microsoft. 99 proc. zamówień wyklucza innych
99 proc. zamówień publicznych na oprogramowanie biurowe w polskiej administracji wyklucza konkurencję Microsoftu.maxicololo
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
99 proc. zamówień publicznych na oprogramowanie biurowe w polskiej administracji wyklucza konkurencję Microsoftu.maxicololo
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (14)
najlepsze
Mnie osobiście przerażało to, jak były rozpisywane specyfikacje przetargowe. Gdy ja miałem jakąś przygotować, to oczywiście sugerowałem się konkretnym sprzętem/oprogramowaniem, jednak poświęcałem czas, by w wymaganiach podać takie parametry, które nie ograniczałyby możliwości wskazania produktu innej firmy (jeśli istniało coś o zbliżonej funkcjonalności). Tymczasem wszyscy inni potrafili uruchamiać przetargi na zakup laptopów, gdzie podawano dosłownie skopiowaną specyfikację
Szkoda! Europa za 50 lat nic nie będzie znaczyć.
Tak właśnie wygląda realny świat. I wcale nie tylko w Polsce. Prawo jest dla malutkich.