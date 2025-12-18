Nowy CEO Mozilli, Anthony Enzor
PS: Open source może i ma pewne wady ale niemożność przeniesienia zabawy do innej piaskownicy nie jest jedną z nich ;)
Raz już ten błąd Mozilla zrobiła w historii. Stała się tym, czym kiedyś był IE - przestarzałą przeglądarką. Czy powtórzy ten manewr?
Fennec (F-Droid) to odmiana Firefoksa bez komponentów własnościowych Mozilli:
bez telemetryki,
bez usług Google,
bez zamkniętych dodatków.
Dostępna w F-Droidzie, a nie w Google Play.
Zaczynając od Circle to Search i Google Lens oraz tłumacza, i poprawy pisowni/podpowiedzi, odczytu tekstu z obrazka z jego tłumaczeniem (to robi Lens, ale taki bez otwierania osobnej apki), weryfikowania, streszczania i podsumowania dowolnego tekstu/audio/wideo, przekładu z formy audio na tekst i z tekstu na audio dowolnej treści (jak Ci wygodniej).
A bardziej wymagające to właśnie narzędzia
@T_S_: przyszłość, w której jesteś niewolnikiem.
Ten pan się cieszy razem z tobą.