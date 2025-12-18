Windows 11 zada ci pytanie. Lepiej się nie zgadzaj
Microsoft potwierdził, że Windows 11 będzie prosił o zgodę użytkowników, zanim udostępni botom informacje przechowywane na ich komputerachGrimoaldStarszy
Zainstalujmy go w kluczowym dla działania kompa programie czyli systemie operacynym. Serio?
Mam nadzieję że obecne narzędzia typu „Windows Debloater” będą umiały sobie z tym poradzić.
Takie rzeczy mogłyby być w Windowsie w darmowej wersji dla zastosowań domowych. Ale płacenie żeby MS przez AI miał dostęp do firmowych treści to żart.
Google nawet nie pyta, bo robi to od lat ;)
Czyzby szukowal sie przetarg na system "air gap" dla instytucji "krytycznych" :D?
Polska administracja faworyzuje Microsoft. 99 proc. zamówień wyklucza innych