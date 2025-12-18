Julka z Polski sieje ruską propagandę na tiktoku
W tym materiale rozkładamy na czynniki pierwsze mechanikę rosyjskiej lajt propagandy, która w ostatnich miesiącach rozlewa się po polskim internecie jak cyfrowy wirus. Zamiast bomb i gróźb, mamy uśmiechniętych influencerów, którzy pokazują MoskwęPrzegrywex
Komentarze (39)
najlepsze
Sam się w kaftan pchasz pajacu. Co za hipokryzja xD
A każda próba ograniczenia tego procederu powoduje krzyk (i rośnięcie w sondażach) wszelkiej maści "wolnościowców" (niestety to też wolność do rozwalania nam społeczeństwa od środka)
Wydaje się, że nie ma wyjścia z tego impasu
Ziemniaki kilo za kilo
To ciekawe :)
Jak mam to nazwać? Japońska propaganda?
No a ruscy zapewne mając przewidziane fundusze na taką działalność w krajach zachodu, wynajęli albo jakąś agencję która zorganizowała takich influencerów, dla których jest to spełnienie marzeń.
Ci może nawet woleliby relacjonować coś innego niż ruską ulicę, ale lepsze to niż nic.
W końcu w ich odbiorze "wymarzona kariera nabiera rozpędu", ktoś im ufundował