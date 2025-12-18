Boję się skręcać do własnego domu ... omijanie auta i wypadek
Brawurowe omijanie samochodu skręcającego w lewo Przesyłam nagranie z kamerki samochodowej pokazujące bezmyślność kierowcy, który bardzo się spieszył. Odpowiednio wcześnie włączam kierunkowskaz oraz pulsacyjnie wciskam hamulec żeby sygnalizować skręt w lewo. To jednak nie wystarcza. Co 2 miesiące prstopchamteam
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Komentarze (34)
najlepsze
Ciekawe czy to go czegokolwiek nauczyło?
@LudzieToDebile: coś Ty. Wg takich osób, to przed nim jechał debil co nagle i bez przyczyny chciał skręcić na swoją posesję. Taki kali, w wersji drogowej, a tych jest naprawdę masę na drodze. P----------i się do pieszego, p----------i do rowerzysty, a sam parkuje na miejscach niedozwolonych czy "ograniczenia prędkości są dla słabych".
Krajówka z tirami, permanentne przekraczanie prędkości i któregoś razu ktoś mu porządnie w du*e wjechał jak czekał z wrzuconym kierunkiem bo 'się zagapił'. Szpital, uszkodzone kręgi szyjne, rehabilitacja.
Od tego czasu zaczął zjeżdżać na pobocze po prawej, włączać awaryjnie i cierpliwie wypatrywać luki między autami, co przy tym natężeniu ruchu czasem trwało i z 5 minut.
ograniczenia predkosci po co to komu przestrzegac
Komentarz usunięty przez autora