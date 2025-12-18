Mój wujek na wsi miał podobny skręt w lewo w dróżkę prowadząca do domu.



Krajówka z tirami, permanentne przekraczanie prędkości i któregoś razu ktoś mu porządnie w du*e wjechał jak czekał z wrzuconym kierunkiem bo 'się zagapił'. Szpital, uszkodzone kręgi szyjne, rehabilitacja.



Od tego czasu zaczął zjeżdżać na pobocze po prawej, włączać awaryjnie i cierpliwie wypatrywać luki między autami, co przy tym natężeniu ruchu czasem trwało i z 5 minut.