Najbardziej śmieszą mnie komentarze typu: bez znaczenia dla mnie jest czy szpieguje mnie chinczyk. UE czy USA. Tak się zastanawiam jakim debilem trzeba być, żeby tak myśleć. Brakuje jeszcze komentarza: bez znaczenia jest, że chinczycy mogą przekazywać te dane rosji w ramach, np. wspólnych ćwiczeń wojskowych, przecież wojna jest daleko od nas, nam nic nie grozi. Niestety zidiocenie społeczeństwa postępuje