Szpiedzy na kołach? Chińskie elektryki zagrożeniem dla Polski
Naszpikowane elektroniką coraz popularniejsze auta z Chin to zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Polski oceniła w czwartek Rzeczpospolita, powołując się na raport Ośrodka Studiów Wschodnich.murarz13
- #
- #
- #
- #
- 78
- Odpowiedz
Komentarze (78)
najlepsze
@isiaczek: a tam ktoś myśli? tam się dostają do żłoba tacy sami karierowicze jak u nas. Ci ludzie nie ogarniają IT, mało kto ogania w sumie, oni są tylko reprezentacją społeczeństwa. Super ogarniający specjaliści nie pracują dla rządów tylko dla lepiej płacących korp a nawet gdyby pracowali to nie oni są od decyzji tylko od wykonywania. Od decyzji są ciągle wieśniaki ubrane w garniaki.
Juz nie wspominajac o np falownikach do pv.
Teraz zalozmy ze jest jakis konflikt z CHRL i wszystko wylaczaja, falowniki dostaja aktualizacje dac 400V do sieci, cala elektronika sie smazy z przepiecia. Siec energetyczna zostaje uszkodzona.
@albin_kolano: brzmi jak wyłączenie starlinków by Musk
Np. Chińczycy z centrali tak mogą posterować wibracjami podczas dzwonienia, że telefon przesunie się na krawędź biurka i spadnie na duży palec od nogi i paznokieć zrobi się czarny i będzie złazić! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Falowniki sie kontaktujo, baterie w elektrykach (nie akumulatory) sie zapalajo, 5G smażo muzgi( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jestem ciekawy czy tego doświadczył, czy jednak zbłądził w internecie :)