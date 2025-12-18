Indie szokują tempem rozwoju procesorów. Od 180 nm do 28 nm w pięć lat
W Indiach dobiega końca faza testów nowego procesora ogólnego przeznaczenia DHRUV64, zaprojektowanego w całości przez lokalnych inżynierów i przygotowanego do produkcji w technologii 28 nm.FredOnizuka
Komentarze (89)
Co nie zmienia na faktu, że nadal lepiej być przeciętnym Polakiem niż przeciętnym Hindusem.
Niestety potem intel odseparował i już nie ma wspólnej podstawki , amd podobnie thread rippera nie wsadzisz do płyty od ryzenów..
A tak na serio, to na Tajwanie produkuje się procesory 5nm... więc jeszcze im daleko,
@Czytelnik30: ok, wydajmy kilka miliardów na uruchomienie produkcji "rodzimego" procesora Mirosław9000, o specyfikacji procków mobilnych sprzed 4-5 generacji
co dalej?
kto ma kupować ten procek? bo po wybudowaniu fabryki trzeba wydawać kase na pensje dla inżynierów, załogi, rachunki za prąd itd
Jest wyższa kasta która jest inteligentna, pracowita. Polowa CEO firm IT w usa to Ci hinudisi.
A druga kasta to cyg...e , wiadomo jacy sa. Przyjechali do nas dawno temu.
czyszczenie kibli jest kojarzone z nizsza kasta. Wiec jesli ktokolwiek kiedykolwiek zobaczy cie przy czyszczeniu kibla to jestes gorszy i zerwie z toba znajomosc.
Nawet jak czyscisz