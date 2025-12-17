N.Szewczyk: chłopcy są gorzej oceniani na egzaminach, gdy znana jest ich płeć
We Francji chłopcy są systematycznie gorzej oceniani na egzaminach, gdy egzaminatorzy znają ich płeć. Poniższe badanie porównuje oceny blind i non-blind i pokazuje stronniczość ze względu na płeć.nypel012
@hellfirehe: Nie wiem co prawda jak jest/było w innych szkołach, ale tam gdzie ja chodziłem praktycznie na każdym szczeblu edukacji od szkoły podstawowej do średniej dziewczynom jednak mimo wszystko bardzo często naciągano oceny. Co prawda mogę się mylić, ale myślę, że dość duży wpływ ma na to, że spora część nauczycieli to nauczycielki.
Ja będę żyć - dezercja.
@LowcaSpuchy: No tak, dlatego właśnie większość nauczycieli to kobiety a większość studentów (czyli osób które uczą się mimo że już nie mają takiego obowiązku) to też kobiety ( ͡° ͜ʖ ͡°) Kolega chyba pisze do nas z średniowiecza.