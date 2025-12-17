Samochód gorący kartofel. Kupujesz i wpadasz w długi
Czesław Rosiński kupił mercedesa, na którym ciążył dług dwa razy wyższy niż wartość auta. Kupił oraz zarejestrował je bez żadnych problemów i ostrzeżeń o zajęciu.starnak
Obyś się nie zdziwił
no faktycznie jest to niem5l niemożliwe tyle że w
https://sprm.org.pl/aktualnosci/dystrybutorzy-pojazdow/jak-sprawdzic-samochod-przed-zakupem-pod-katem-wad/
ale ty szary obywatelu sobie sprawdzaj
Ok, mogło sie tak zdarzyć, że przy mojej rejestracji ktoś coś przeoczył, no ale nie. Zastaw został nałożony na motocykl na poprzedniego właściciela, gdy pojazd był już w moim posiadaniu od kilku miesięcy i na mnie zarejestrowany...
To jest chore. Wydajesz często znaczną część oszczędności na samochód, którego szukasz miesiącami, a czasem latami (zwłaszcza jeśli interesuje cię bardziej niszowy model), bo na rynku większość ofert to złom nienadający się do niczego. Sprawdzasz ogłoszenia, jeździsz na oględziny, jazdy próbne, kupujesz raporty, ogarniasz dokumenty i ubezpieczenia, żeby po czasie dowiedzieć się, że twój własny samochód jest zadłużony
Czemu? Już wam tłumacze..
Kupiłem auto dla różowej. Przed zakupem sprawdziłem historię pojazdu na portalu Gov:
OC - OK
Przegląd - OK
- bierzesz kredyt u Prowidenta
- przepisujesz cały dług na karton po mleku
- wyrzucasz go do śmieci
- cały dług przejmuje śmietnisko
- ???
- profit