Oj tam, to pikuś. Kupiłem używany motocykl, zarejestrowałem, jeździłem przez 5 lat i sprzedałem. Kolejny właściciel przy próbie rejestracji dowiedział sie, że na motocyklu jest zastaw skarbowy na poprzedniego właściciela, poprzedniego dla mnie.

Ok, mogło sie tak zdarzyć, że przy mojej rejestracji ktoś coś przeoczył, no ale nie. Zastaw został nałożony na motocykl na poprzedniego właściciela, gdy pojazd był już w moim posiadaniu od kilku miesięcy i na mnie zarejestrowany...