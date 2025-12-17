Oddaj dane, albo zabierzemy ci wolność. Musisz robić co tylko wymyślimy! Policja
Głogowska policja zaczyna od uprawiania prywaty, wie że nie ma zakazu, ale znowu zmyśla i chce danych bo inaczej zamkną! Zmyślają też konieczność tłumaczenia się i gadają totalne idiotyzmy o prowokacji! Kogo bronią? Tych co łamią prawo. Kogo atakują? Tego co prawa nie łamie! audyt obywatelski możnaelemel90
@piotr-glabik: przydałoby się
Pretorianie są od czegoś innego.
Do bronienia władzy, nie obywateli.
a Kartagina i tak musi upaść
Na pohybel czarnym. Na pohybel czerwonym , Psy, 1992
Faktycznie. Nie dosłownie... na pohybel