Dawaj dane albo Cię porwiemy. Wywalone w kodeks karny i przepisy. I weź tu np. b--ń się współmiernie do tego, że kilku uzbrojonych w b--ń krótką typów napada Cię na chodniku i chce porwać. Jak ich odstrzelisz to Ci przyklepią morderstwo ze szczególnym okrucieństwem a powinni za każdego dać po medalu. ¯\(ツ)/¯