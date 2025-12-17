Moim zdaniem limit alkoholu pozwalający prowadzić pojazd powinien wynosić 0,5 promila.

W Niemczech nie jest niczym dziwnym, że ktoś wypija browara (ale jednego!) w restauracji do obiadu i wsiada w auto.

U nas w większości przypadków "pijani kierowcy" to "wczorajsi" wydmuchujący 0,25, albo nieświadomi którzy myślą że po 1 piwie nie wykaże. Powyżej tego limitu karać z pełną surowością, nawet nie mam nic przeciwko konfiskacie auta - pod warunkiem że należy do Pokaż całość