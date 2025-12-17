Jak sędzia z Żyrardowa wypuszcza pijanych z powrotem na drogi
Policjanci 30 listopada zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców. Następnego dnia Sąd Rejonowy w Żyrardowie obu warunkowo umorzył postępowanie i nakazał policjantom natychmiast oddać im prawa jazdy.phxx
Komentarze (28)
najlepsze
To jest DRAMAT.
1-"Sprawy obu kierowców rozpatrywał sędzia Łukasz Klatka. Nie miał żadnych wątpliwości, że obaj mężczyźni byli winni i popełnili przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (178a § 1 k.k.), za które grozi w Polsce kara pozbawienia wolności do lat 3."
2-"zwolnił od ponoszenia kosztów sądowych (za to muszą zapłacić podatnicy, czyli Skarb
@gorzki99: Jest prawomocny od momentu uprawomocnienia się, do tego czasu możesz się odwołać. Zamiast zgadywać wystarczy poszukać albo zapytać czata. Działa to odnośnie każego wyroku, nawet nakazowego, gdzie nie ma stron, nie odwołasz się to się uprawomocnia.
P.S. W Polsce napisałeś z małej, a nieprawomocnym z dużej, gdzie sens gdzie logika.
- Weź się, tato...
@macvir: albo - w trójkę pili, to głupio by było teraz pozostałych dwóch skazać za to ;)
W Niemczech nie jest niczym dziwnym, że ktoś wypija browara (ale jednego!) w restauracji do obiadu i wsiada w auto.
U nas w większości przypadków "pijani kierowcy" to "wczorajsi" wydmuchujący 0,25, albo nieświadomi którzy myślą że po 1 piwie nie wykaże. Powyżej tego limitu karać z pełną surowością, nawet nie mam nic przeciwko konfiskacie auta - pod warunkiem że należy do
Koniec afery, można się rozejść.
Moja znajoma straciła prawko za 0.24 promila (przekroczenie o 4 setne). Pół roku bez lejcy.