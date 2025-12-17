Dlaczego udawanie stało się normą? Psychiczny koszt życia na pokaz
Coraz rzadziej żyjemy tak, jak czujemy. Coraz częściej tak, jak wypada. Uczymy się reagować, mówić i wyglądać w sposób akceptowalny społecznie, nawet jeśli wewnętrznie jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani albo zupełnie gdzie indziej. Udawanie nie jest już grą ani wyjątkiem stało się codziennościąmlattari68
Komentarze (23)
Najlepiej widac to w okresie wakacyjnym golodupce ale wycieczka dla nich 13k za osobe to wcale nie jest jakis wydatek przeciez. Foteczki beda :p
@jagoslau: To jest najważniejsze, to są nieodwracalne zmiany wpływające na wiele lat i wielu ludzi, tak jak pod butem ruskich ludzie się zmienili, donoszenie, brak ufności, do dzisiaj to starsze pokolenia mają, tak wszystko co opisałeś będzie wieloletnim problemem kolejnych pokoleń. Już to widać, przeciętna ofiara social mediów ma problemy ze znalezieniem kogoś, ze związkami, bo mają jakieś oczekiwania z d--y, są roszczeniowi, wyprane mózgi przez
@Ranger: No pamiętam jak babcia dziś lvl 88 dorabiała na onlyfansie i zapożyczała się za młodu na wakacje specjalnie żeby fotki na instagramie dodać i relację na fb zrobić i pamiętam jak dziadek dziś lvl 90 leciał po samochód marki premium gdzie co prawda ledwie mu na raty leasingu wystarczało ale trzeba było się pokazać i latali z babcią po drogich restauracjach żeby cyknąć zdjęcia
1. Domena bab
2. Mezczyzni robią to dla bab