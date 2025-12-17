Prawdopodobnie jednym z głównych przyczyn dużego odsetku ludzi samotnych jest to, że unika się ludzi, którzy nie udają że wszystko jest w porządku. Jak mówisz, że nie wszystko gra, to dostajesz łatkę nudnego i problematycznego, takiego co wysysa energię z innych, bo rozwiązywanie problemów wymaga włożenia wysiłku. Tacy ludzie są odtrąceni, za to większość ciągnie do tych co udają szczęśliwych i bezproblemowych. A udają, bo chyba wszyscy wiedzą że każdy jakieś problemy Pokaż całość