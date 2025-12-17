Chiny wprowadzają podatek 13% na środki antykoncepcyjne, by zwiększyć dzietność
By ratować spadającą dzietność, Chiny od stycznia 2026 wprowadzają VAT 13% na środki antykoncepcyjne (w tym p----------y). Były zwolnione z VAT-u od 1993 roku. Chcą też zmniejszyć liczbę przeprowadzanych aborcji.Piekarz123
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 97
- Odpowiedz
Komentarze (97)
najlepsze
@navaare: Mówimy o tych samych Chinach do których Korwin i k0nfiarze pałują wiplera od lat? xD
Moim zdaniem ta walka o demografie to jedynie pozorowane ruchy, bo żeby przywrócić "prorodzinny" model, to trzeba podzielić się kasą z facetami, którzy mieliby utrzymywać rodziny i z drugiej strony ograniczyć żerowanie na złudzeniach o
Robotykę porównywać z europeistyką w erze robotyzacji…
Dopiero jak Pan ze zdjęcia przyjechał do Polski dziwnym zbiegiem zaprzestano tego procederu