Jak wojsko wycina swoich specjalistów. Błąd systemowy?
O tym, że w wojsku brakuje specjalistów, przyzwyczailiśmy się słyszeć od dawna. Niektóre przyczyny tego zjawiska są znane, jak choćby konkurencja rynku cywilnego. Inne są mniej oczywiste. Okazuje się na przykład, że żołnierz ma prawo mieć dwie specjalności i w te inwestuje MON. Jeżeli ma trzy lub wimurison
Nie tylko to. Dodatkowo robisz to, co Tobie każe przełożony. W efekcie, pomimo, że możesz mieć jakąś specjalizację, jeśli są braki w jakiejś jednostce na innym stanowisku, zostaniesz tam przeniesiony. Pracując swego czasu w wojsku nie raz spotykałem wojskowego np. programistę niskopoziomowego (moduły do obsługi radia czy radarów), a robił jako referent w dziale materiałowym, bo potrzeba kogoś, kto ogarnie papierologię. Facet od 3 lat
@bregath: nie ma dla mnie nic bardziej odpychającego od pracy w służbach niż właśnie ta sztywna hierarchia stopni. Wiadomo, że tylko tak można utrzymać dyscyplinę w formacjach gdzie jest ona kluczowa do sprawnego działania. No ale ja bym tak nie umiał. Nie każdy będzie generałem więc prędzej czy poźniej dojdzie do sytuacji gdzie ktoś wyraźnie młodszy będzie ci drygował co masz
Jak w jakiejś grze role-playing: możesz być dwuklasowcem, lecz