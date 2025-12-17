Ciekawe rozwiązana dystrybutorów
Szczególnie w Japonii, gdzie nie ma niby pracowników.
Na szybko sprawdziłem GDP per capita w Japonii... i w sumie nie dziwie się że ich dogoniliśmy. Jeśli mają tak bezsensowne pozycje dla pracowników, to ja jednak wolę w Polsce gdzie jednak jest tedencja do automatyzacji i wykorzystywania ludzi w bardziej rozumny sposób.
@kris-komar: Koleś robi wszystko szybko i profesjonalnie, a na końcu pomaga kierowcy wyjechać. Co w tym uwłaczającego?
Za to bez kolejki i z obsługą kelnerską ;)
coś podobnego widać w ksiązkach opowiadających o latach 20-30 w Stanach; mnóstwo ludzi, wszyscy pracują na swoje utrzymanie; każdy stara się i jest dumny z tego, co robi