Projekt o pieczy współdzielonej w wykazie prac legislacyjnych rządu.
W trzecim kwartale 2026 r. ma być gotowy projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wprowadzający do prawa polskiego pojęcie i definicję pieczy współdzielonej. Sąd, pozostawiwszy władzę rodzicielską obojgu rodzicom, będzie powierzał im sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem naprzemiegerwazy-oko
Komentarze (21)
No w końcu. Opieka naprzemienna od dawna powinna być przyznawana z automatu - a nie jak teraz, że trzeba o to walczyć z matka dziecka.
EDIT: Stowarzyszenie Ojców krytycznie o projekcie.
https://www.facebook.com/szczyty.AR/posts/pfbid0379hyc8YZpzA1Xd9E3WEMteoU27jYaGQ49kmPKsVH5Uxqo8LVCfBo7Hvg3fNzYBNnl