To już jest wyższa liga spier*olenia. Już nawet bym jakoś tam zrozumiał "atak" na stojący i opuszczony wagon aby go pomalować (w sensie, nadal nie rozumiem, jak można dopuszczać się wandalizmu, ale dla dobra dyskusji - przyjmijmy, że rozumiem).

Tutaj jednak oni zatarasowali drogę, blokując tory kontenerem na śmieci, a następnie w wielu chłopa wyskoczyli z lasu. Zastawili pułapkę na pociąg, jak jacyś Indianie.

