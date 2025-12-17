"Atak wandali na wrocławski tramwaj. 18-latek z zarzutami"
"Do 5 lat więzienia grozi 18-latkowi, którego zatrzymano w związku z atakiem na tramwaj we Wrocławiu. Mężczyzna odpowie za uszkodzenie pojazdu i groźby wobec motorniczego."paramedix
Tutaj jednak oni zatarasowali drogę, blokując tory kontenerem na śmieci, a następnie w wielu chłopa wyskoczyli z lasu. Zastawili pułapkę na pociąg, jak jacyś Indianie.
Może trzeba ponownie wprowadzić sprawdzone metody na takie
Nie bój, prawicy też się nie spodobają. Bo prawica, czy lewica, to są marionetki w teatrzyku politycznym. W praktyce zaś prawica wespół w zespół (*) z lewicą mają na obywateli wywalone.
* - https://www.youtube.com/watch?v=yQNVB1ghR9c
@Drill90: Chcę się upewnić, że dobrze zrozumiałem twoją logikę. Nie podano narodowości, więc to Ukrainiec?
@Drill90: No tak, wiadomo. Bo żaden Polak takich rzeczy nigdy by nie zrobił xD To wcale nie jest tak, że strzelam 20 lat temu ponad na żadnym przystanku autobusowym w Polsce szyb nie było praktycznie bo ulubioną zabawą patusów sebixów i innych dzbanów było bicie wiat.
zwykłe chłopaki które chcą rozładować stres wojny a te k---y ich ścigają