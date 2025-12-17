Coraz więcej dzieci z in vitro. Zbliżamy się do 10 tysięcy
Sukces rządowego programu in vitro. W 18 miesięcy na świat przyszło ponad 8 tys. dzieci. A tysiące par czeka na swoją szPIAN--A_A--KTYWNA
Komentarze (87)
@LukaszSZCZ: a co jest w tym kontrowersyjnego?
Coraz więcej amatorów pcha się do zabawy. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A już b--ń boże poddawac się jakiemuś szarlatańskiemu przeszczepowi od obcej osoby jak będzie potrzeba i robić z siebie Frankensteina, poza tym to nie moralne jest mieć kawałek ciała i duszy od innej osoby w sobie
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/babies-born-after-fertility-treatment-have-higher-risk-of-heart-defects
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2729182?guestAccessKey=01143a65-15d5-4269-8e3f-e502d7517c9a&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_content=tfl&utm_term=040119
Ale pewnie naukowcy ze Szwecji i USA to pewnie "ksiundze".
@jokerkroker: patrz, to zupełnie jak ja z perfumami, a nie miałam żadnego przeszczepu
@masz_fajne_donice: a co to dla niego za róznica, jak idąc wzorem swoich liderów zostawi matke z dzieckiem i weźmie inną? xD