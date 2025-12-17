firma z "zachodu" ma dwie opcje. outscourcowac produkcje w tanim swiecie i czekac kiedy ukradna im know-how i stworza 3 razy tansza konkurencje, albo nie outsourcowac produkcji i upaść już treraz. mechanizm dodatkowo wzbudzany jest przez kupujacych ktorzy kupia tanszy produkt od chinczyka lub hindusa, bo lokalny jest droższy. wszsycy chca dobrze zarabiac w Polsce, ale jak juz koszty produkcji rosną i cena produktu rośnie to patriotyzm pozostaje tylko wyświechtanym sloganem albo Pokaż całość