140 osób traci źródło utrzymania. Ceramika Paradyż prowadzi zwolnienia grupowe
Ceramika Paradyż, jeden z większych producentów płytek ceramicznych w Polsce, prowadzi zwolnienia grupowe, informuje WybZxr9
Co do zalania tanim towarem- spore sieci rzeczywiście pod swoją marką własną wprowadzają płytki z Bangladeszu. Złapałem się na tym jak usłyszałem że jednak gresy polskiego producenta i musiałem zmieniać koncepcję... 3 razy z rzędu pomimo zapewnieniu o dostępności w 2 różnych sklepach....
@aresius: Nie mieszkaniówka siadła (chociaż to też) tylko ceny energii wyjebało. Oni już i tak te płytki w większości wypalali u Azjatów. Trzeba być naiwnym żeby myśleć, że biznes który polega na wymyśleniu wzorka i wysłaniu go do fabryki, która jest w Indiach się długo utrzyma.
I nie neguje ich rpacy
@czerwonykomuch: może "coraz gorzej" to przesada, ale zdecydowanie coraz więcej z roku na rok kosztuje utrzymanie aktualnej stopy życiowej i działania rządu nie wskazują na to, by mieli zamiar cokolwiek w tym temacie poprawić.
@lemonic: Tylko, że często lokalny nie jest wcale wiele droższy.
Przykładowo pełen zestaw obiadowy z porcelany od polskiego producenta jak Lubiana czy Bogucice mozna kupić za niewiele wieksze pieniądze niż jakieś chińskie bardziewie w BRW czy IKEA.
No ale ludzie i tak kupią badziewie w sieciówce bo 50zł taniej, a za 5
Mam 280m2 i dużo powierzchni łazienek.
Od 30lat mamy komisję planującą budowę elektrowni atomowej, której efektem prac są jedynie premie ich członków.
Inne fabryki też wymagają dużych ilości energii - one też będą bankrutowały. Tak samo zakłady azotowe produkujące nawozy - zakłady upadają bo polskie nawozy są drogie.