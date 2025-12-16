Kraków. Strefa Czystego Transportu zadba nie o środowisko lecz o miejską kasę
Od 1 stycznia 2026 r.w Krakowie będziemy mieli do czynienia z fikcją odnoszącą się do ochrony środowiska. Chodzi o Strefą Czystego Transportu (SCT), która obejmie 60 proc. powierzchni miasta i będzie maszynką do zarabiania pieniędzy przez gminę.marbar4241
Komentarze (116)
@DEMONzSZAFY: ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Czyli wszystko idzie zgodnie z planem. Można się rozejść. ( ͡° ͜ʖ ͡°) ¯\(ツ)/¯
O ile procentowo będzie czyściejsze powietrze w mieście?
@WykoZakop: o ok. 11 mln %