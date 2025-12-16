Policyjni prześladowcy w normie, w sumie czego się spodziewać. Psiarnia z pipidów musi pokazać kto rządzi na dzielni, jak jacyś dresiarze (w sumie, to ich mundury...). Komentujący też nie lepsi, mentalny syndrom sztokholmski.



A ja wysłałem pismo do MSWiA z ePUAP z zapytanie o tą sprawę i to się wcześniej z okolic Szczecina pojawiło. O podstawy działań Policji, to czy państwo je sankcjonuje, a jeżeli to to czy mają zamiar odpowiednio przeszkolić/poinformować Pokaż całość