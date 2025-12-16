Miłość do kolei zakończona policyjną interwencją
Michał Kowalczuk to znany w Wałczu pasjonat kolei. Jego zainteresowanie jest ściśle związane z niepełnosprawnością zespkpwdrodze
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Michał Kowalczuk to znany w Wałczu pasjonat kolei. Jego zainteresowanie jest ściśle związane z niepełnosprawnością zespkpwdrodze
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (44)
najlepsze
§chlew obsrany gównem gdzie policja robi co jej się podoba a prokurator i sędzia zawsze stanie po ich stronie jeśli jest chociażby wyimaginowane podejrzenie wykroczenia obywatela.
Chyba nic nie pomyliłem.
a nie zamykają go na kilka godzin i stawiają zarzuty z d--y
za takie rzeczy to są grube odszkodowania ale dopóki psy nie będą płacić ze swoich to się nie skończy takie pajacowanie
Policja nie jest od chronienia obywateli, lecz od chronienia wierchuszki przed obywatelami.
Jeśli wyjdzie się z tego założenia, to życie staje się prostsze.
A ja wysłałem pismo do MSWiA z ePUAP z zapytanie o tą sprawę i to się wcześniej z okolic Szczecina pojawiło. O podstawy działań Policji, to czy państwo je sankcjonuje, a jeżeli to to czy mają zamiar odpowiednio przeszkolić/poinformować
@costamtenteges: po wprowadzeniu stopnia alarmowego CHARLIE, policja ma obowiązek przeprowadzania takich kontroli i zatrzymań. Nie wymyślili sobie tego sami, reagują jedynie na polecenia, które otrzymali. Rozporządzenie zostało wprowadzone przez Premiera na wniosek szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Metody policji są faktycznie niedelikatne, ale prawdziwe zagrożenie dla was - codziennie wysyła setki niewinnych pożytecznych idiotów do wykonywania realnej pracy na rzecz destabilizacji polskiego państwa.
Klasyczny "dindu nuffin". Czytaliście artykuł? Mój ulubiony tekst:
@ramirezvaca: mają psi obowiązek przedstawić się, podać powód i na życzenie podstawę prawną, PRZYGŁUPIE. I to na samym początku.
@ramirezvaca: Sprawdziłem na mapie punkty, które podali w artykule. Smaczków jest więcej - pomiędzy jedną stacją, a miejscem gdzie go zatrzymano, jest jednostka wojskowa. Gość kręcił się z aparatem przy torach i jednostce wojskowej, a gamonie płaczą o to, że został zatrzymany i sprawdzony.
@LowcaSpuchy: Szkoda, że nieudacznicy odpowiadający na zgłoszenie mieszkańców o eksplozji nie byli