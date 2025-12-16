Cała sytuacja budziła moje poważne wątpliwości co do zgodności opisanych działań z obowiązującymi zasadami dotyczącymi poruszania się pojazdów po terenie leśnym, zasadami bezpieczeństwa osób trzecich, a także z dobrymi praktykami oraz zasadami etyki łowieckiej w zakresie obchodzenia się z pozyskaną zwierzyną.



Kroki które podjąłem od razu po całej sytuacji:

1. poinformowałem policję o zdarzeniu - policjant stwierdził, że skoro nie strzelali obok mnie to wszystko jest spoko. urwałem rozmowę, bo to było bez sensu.

2. napisałem maila do nadleśnictwa: nie są odpowiedzialni za ten teren, więc nic nie mogą zrobić. jeśli chodzi o etykę: również nie mogą nic zrobić, aczkolwiek zaznaczają, że na każdym kroku przypominają o zasadach.

3. mail do PZŁ - do różnych członów - bez żadnej odpowiedzi (pomimo przypominajek) od 24.11.2025.

4. kontakt z zakazpolowania.pl - tutaj niestety nie pomogli mi znaleźć żadnego przepisu, który traktuje o transporcie tuszy (aczkolwiek istnieje kodeks łowiecki, do którego powinni się odwoływać)



Co chciałbym osiągnąć? Chciałbym aby nikt, szczególnie młodsze i bardziej wrażliwe na świat osoby nigdy w życiu nie musiały być świadkiem takiej sytuacji. Chciałbym również, aby polowania odbywały się w bardziej widocznej formule (więcej oznakowań) oraz w mniej uczęszczanym miejscu, nie bezpośrednio na szlaku. Wystarczy przecież wejść 100-150m wgłąb lasu, gdzie większość ludzi nigdy w życiu nie będzie zaglądała. Rozumiem idee polowań - wszystko spoko, no ale w ciągnąć wypatroszoną sarnę za łeb w niedzielę po szlaku turystycznym? Bez jaj.



#patologiazewsi #patologiazmiasta #zywiec #myslistwo