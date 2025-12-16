Bojkot Eurowizji - potrzebny wykop efekt
W związku z obecną sytuacją polityczną zwracamy się do Telewizji Polskiej z apelem o rezygnację z udziału w Konkursie Eurowizji. Podpisz petycje abysmy nie uczestniczyli w konkursie z Izraelemshadow_82
Komentarze (117)
( ͡º ͜ʖ͡º)
A bojkot popieram...
Szkoda, że żaden kraj i artysta nie ma takich jaj aby wystawić piosenkę antywojenną która by między wierszami uderzała mocno w to co robi izrael.
Wielokrotnie hejtowali Izrael mniej lub bardziej bezpośrednio, sodastreama izraelskiego, często "mylili" B--M z BDS, przed finałem wydali piosenkę https://m.youtube.com/watch?v=Xy84LnL_ghA oraz na finale na ogłoszeniu wyników pokazali przemycona flagę Palestyny za którą dostali karę.
Mogliby wrócić gdy potrzebujemy ich bardziej niż zwykle
https://m.youtube.com/watch?v=kTb69WkBbvs
@PoteznaBorowka: Przecież Izrael robi genocide dopiero od niedawna- po akcie terrorystycznym przeprowadzonym w kraju z najlepszym wywiadem świata ( ͡° ͜ʖ ͡°)
xD
Równie dobrze można gadać do kamienia przy drodze i będzie taki sam efekt.
@Neobychno: O to żeby nie wysyłać tam naszych reprezentatów. Uczestnictwo w tym czymś sporo kosztuje. Po co marnować na to pieniądze?
Chyba nie są znane. Czyli może są niższe niż koszt
Litości
Tam musi pojechać kolejna córka milionera z tęczową flagą!!!