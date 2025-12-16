Wieloletnie nękanie i zaskakujący wyrok. Poniosłam wielkie straty.
Ze strachu przed sąsiadami uciekała z własnego domu, w końcu sprzedała nieruchomość po zaniżonej cenie. Bożena Wołowicz.Kruk_
Jak i wielu przestępców.
W tym przypadku to były trzy. A czwarta choroba psychiczna mogła się rozwinąć u nękanej kobiety wskutek działań rodziny Kościuszko.